ألمانيا تعيد 200 ألف مواطن بعدما تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب كورونا

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الحكومة الألمانية حملة لإعادة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة كورونا، عاد 200 ألف ألماني بالفعل إلى وطنهم.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "لم يكن الأمر سهلا دائما، وكانت العملية تسير بتوتر في بعض الأماكن، كما هو متوقع في مثل هذا الوقت العصيب".

وأضاف ماس: "رغم ذلك، يحق لجميع المشاركين في العملية أن يشعروا بالفخر لهذا الأداء".

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت منتصف الشهر الماضي تخصيص 50 مليون يورو لرحلات خاصة من أجل إعادة المواطنين العالقين في الخارج في الدول التي ليس بها طيران منتظم، وقد قامت وزارة الخارجية بنفسها باستئجار طائرات لهذا الغرض.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فقد تمت إعادة الـ200 ألف سائح ألماني في غضون 20 يوما، من 57 دولة.

وقال وزير الخارجية:" أوجه شكري للعاملات والعاملين في السفارات وفي الخارجية، وكذلك لشركات السياحة وشركائنا في العالم أجمع". كما وجه الوزير شكره إلى السائحين الذي تمت إعادتهم على صبرهم على الانتظار لأيام أو أسابيع.

ولا يزال هناك 400 ألف سائح ألماني في الخارج وينتظرون العودة، وغالبيتهم في نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وبيرو، ووعدهم ماس بأن تعتني الحكومة بأمرهم وقال:" سنواصل المتابعة، وسنواصل بذل الجهود للتوصل إلى حلول للسائحين الذين لم يتم التمكن من إعادتهم بعد".