يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 12

الإسكندرية 25 13

وادى النطرون 26 12

طنطا 26 12

شبين الكوم 27 11

دمنهور 26 12

بلطيم 24 12

مطروح 26 12

السلوم 27 11

سيوة 26 10

بورسعيد 22 13

دمياط 22 12

الزقازيق 27 12

المنصورة 26 11

الاسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 22 12

رفح 21 13

رأس سدر 26 12

نخل 22 06

نويبع 27 17

طابا 25 14

كاترين 22 06

الطور 29 16

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 28 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 27 09

بنى سويف 28 09

المنيا 28 10

أسيوط 28 10

سوهاج 29 11

قنا 30 11

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

ادفو 31 13

أبوسمبل 31 14

الوادى الجديد 30 10

شلاتين 29 18

إبو رماد 27 17

حلايب 25 19

رأس حدربة 24 18