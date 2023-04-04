شويجو: قوات بيلاروس تلقت منظومات إسكندر- إم التي يمكنها استخدام الصواريخ التقليدية والنووية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن قوات بيلاروس تلقت منظومات صواريخ "إسكندر- إم" التي يمكنها استخدام الصواريخ التقليدية والنووية.



كذلك أعلن وزير الدفاع الروسي، في اجتماع مع القيادات العسكرية، اليوم الثلاثاء، أن تدريب الطواقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه الصواريخ لحماية دولة الاتحاد قد بدأ يوم 3 أبريل"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفي نفس السياق، قال شويجو، إن بعض الطائرات الهجومية البيلاروسية أصبحت قادرة على شن ضربات بصواريخ نووية.



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه من المهم في الظروف الصعبة الراهنة العمل على تعزيز الإمكانيات الدفاعية لدولة الاتحاد، فضلا عن تنسيق النشاط على الساحة الدولية.



وأعلن الرئيس الروسي نهاية الشهر الماضي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.