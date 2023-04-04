جلسات استشفائية لمحمد الشناوي على هامش مران الأهلي استعدادا للمحلة

اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبي الفريق لمناقشة عدد من الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.