زامبيا بصدد التوصل لاتفاقات من أجل إعادة هيكلة ديونها

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قال وزير الخزانة الزامبي فيليكس نكولوكوسا إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاقات لإعادة هيكلة ديونها مع بعض دائنيها التجاريين بعد اتفاقات مع بنوك رسمية وحاملي سندات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف نكولوكوسا اليوم في خطاب بالعاصمة لوساكا أن زامبيا أبرمت حتى الآن اتفاقات لإعادة جدولة ديونها البالغة 1ر10 مليار دولار، وتتبقى 3ر3 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصدر مطلع، أن زامبيا مدينة بحوالي 9ر1 مليار دولار لبنوك صينية.

وأوضح نكولوكوسا: "لقد بدأنا التفاوض بالفعل. ونقترب من التوصل لاتفاق مع بعض (الدائنين)، وما زال يتعين علينا إجراء محادثات مع آخرين."