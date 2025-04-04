الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على مركبته بعد مداهمة عدة أحياء في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا واستولت على مركبته في مدينة جنين.

وأفادت مراسلة وفا، بأن آليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالمدينة، واعتقلت الشاب جهاد أبو جمهور واستولت على مركبته بعد مداهمة منزله في حي الدبوس، فيما داهم الاحتلال أيضا عدة منازل في الحي الشرقي، وحي المراح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ74 على التوالي مخلفا 36 شهيدا وعشرات الإصابات، فيما يكثف جيش الاحتلال من عمليات المداهمة والاقتحام لأحياء المدنية وقرى وبلدات محافظة جنين ويشن حملات اعتقال واسعة.