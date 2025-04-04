توقعات بارتفاع معدل البطالة في ألمانيا عام 2025

أشارت توقعات معهد أبحاث سوق العمل والمهن في ألمانيا إلى أن معدل البطالة سينمو في المتوسط في جميع مناطق البلاد خلال العام الحالي.

وأوضح المعهد أن معدل نمو البطالة سيبلغ 0.3% في شرق البلاد بما يزيد قليلا على نظيره في غرب البلاد المتوقع أن يبلغ 0.2%.

وكان معدل البطالة على المستوى الوطني في ألمانيا وصل إلى 6.4% في آخر إحصائية.

من جانبها، قالت انتيه فاي الباحثة في المعهد إن "معدلات البطالة في الولايتين الألمانيتين الجنوبيتين ستكون أدنى منها في باقي المناطق في ألمانيا في عام 2025 أيضا"، وذلك في إشارة إلى ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج.

وتشير التوقعات إلى أن الوظائف المؤمنة بالضمان الاجتماعي في 5 ولايات، هي زارلاند، وراينلاند-بفالتس ومكلنبورج-فوربومرن، وتورينجن، وسكسونيا، لن تشهد أي نمو هذا العام، بينما في الولايات الإحدى عشرة الأخرى، من المتوقع أن تستمر الوظائف في النمو بشكل طفيف