بوتين يجري اتصالا مع ولي العهد السعودي ويطلعه على نتائج محادثاته الأخيرة مع ترامب



أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأطلعه على نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، أطلع الرئيس الروسي خلال الاتصال، بن سلمان، على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف البيان: «تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية».

وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار «أوبك+»، لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن «المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا».

وأعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة «إلمندورف- ريتشاردسون» العسكرية.

وعقدت المحادثات بصيغة «ثلاثية» واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.