مسئول روسي: موسكو وبكين تخططان للعمل على دمج منصات النقل الرقمي

قال مستشار الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للتعاون الدولي في مجال النقل، إيجور ليفيتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تخططان للعمل على دمج منصات النقل الرقمية الوطنية الخاصة بهما.

وأشار ليفيتين - خلال جلسة حول الترابط اللوجستي بين روسيا والصين كأساس لشراكة مستدامة في منتدى الأعمال الثالث "سبراوتس" - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في وقت سابق توجيهات بإنشاء منصة رقمية وطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال ليفيتين "تم تكليف وزارة النقل الروسية بالعمل على دمج منصات النقل الرقمية المحلية مع المنصات الرقمية الصينية، التي تمتلك بالفعل نموذج نقل مُطورا .. والآن، سيكون من الضروري تنسيق عمل هذه المنصات معا .. إنه عمل شاق لوزارتي النقل" .

وقال المستشار الرئاسي الروسي إن مجتمع الأعمال قد بدأ بالفعل العمل على مزامنة أنظمته الرقمية .. وسيساعد تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص في كل من موسكو وبكين على بناء نموذج فعال، مشيرا إلى أن مهمة تطوير نموذج نقل رقمي مشترك تندرج أيضا ضمن إطار مجموعة البريكس، مؤكدا أن الصين ستصبح الشريك الرئيسي لروسيا في هذا الصدد.