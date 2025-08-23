أنشيلوتي يكشف ملامح مستقبله: أمامي 3 خيارات

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل عن ملامح مستقبله، مُشيرًا إلى أنه لم يتوقع تولي جينارو جاتوزو مهمة تدريب منتخب إيطاليا.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة إل جورنال الإيطالية: "مستقبلي؟ لدي ثلاث خيارات: الاستمرار هنا مع البرازيل، أو إيجاد مشروع مثير، أو الاعتزال".

وأضاف المدرب الإيطالي: "انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان؟ لقد تحدثت معه.. سيمنح الجماهير المتعة، وسيترك بصمة في الدوري الإيطالي".

وتابع: "هو سعيد بقراره ويعلم أنه يستطيع المشاركة في المونديال، إنه محترف من الطراز الرفيع، لم يغب العام الماضي عن أي تدريب للفريق".

وأكمل: "منتخب إيطاليا؟ لم أتخيل أبداً أن جينارو جاتوزو سيصبح مدربًا للمنتخب، لكنه يملك شخصية قوية، وآمل أن أراه في كأس العالم، ما لم أتوقعه هي الصعوبات التي واجهها لوتشانو سباليتي".

وواصل: "إيطاليا تعاني أزمة جيل، لا نملك مهاجمين كبارًا مثل كريستيان فييري، أو فرانشيسكو توتي، أو أليساندرو ديل بييرو، أو فيليبو إنزاجي".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "نحن بحال جيد دفاعيًا وفي خط الوسط، لكن إنتاج المواهب الهجومية أصبح صعباً"، في إشارة إلى غياب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم".