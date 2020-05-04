مسؤول أمريكي يحذر إسرائيل من المستثمرين الصينيين وسط أزمة كورونا

قال مسؤول أمريكي بارز إن إسرائيل من بين الدول التي تحتاج إلى إجراء دراسة أفضل للاستثمارات الأجنبية للحيلولة دون تحول شركاتها نحو الصين خلال الانكماش الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت أمس الأحد وكالة (بلومبرج) للأنباء عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قوله في مقابلة هاتفية إن "أحد النتائج الأولية لهذه الأزمة هو أن علينا أن نكون أكثر حذرا في تعاملاتنا مع الصين ".

وتابع "هناك شركات شديدة الحاجة إلى رأس المال ويمكن أن تصبح أهدافا للاستثمار المفترس "

ويتصاعد الخطاب مجددا بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود لإلقاء اللوم على الصين في تفشي وباء فيروس كورونا واستكشافه لطرق لمحاسبتها.

كما توجد توترات في مكان آخر، مع وضع الاتحاد الأوروبي أول قواعد على مستوى القارة لفحص عمليات الاستحواذ لأسباب أمنية.

وتبحث الشركات الصينية المدعومة ماليا من الحكومة بالفعل عن صفقات في أوروبا، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة سلطاتها للاعتراض على الاستثمار من خارج التكتل. كما أن كندا هي أيضا من بين الدول التي تصعد عمليات التدقيق في الاستثمار الأجنبي في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف شينكر "لقد اتخذنا خطوات.. بعض الدول الشريكة اتخذت خطوات لتعزيز جهود التدقيق في الاستثمار في الآونة الأخيرة ولكن يمكن توجيه النصيحة لإسرائيل أيضا بإضافة بعض هذه الآليات".