احتفالات المحافظات عرض مستمر فى ثالث أيام العيد

زحام بالحدائق العامة.. وصور تذكارية مع الحيوانات.. ورقص وطبول فى الرحلات النيلية



شهدت الحدائق والمتنزهات بالمحافظات، استمرار توافد المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر، وسط وجود أمنى مكثف، وانتشار لعمال النظافة، ونظم البعض رحلات نيليلة على وقع الأغانى الاحتفالية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

كان الإقبال كثيفا على حدائق وزارة الرى فى القناطر الخيرية، وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على المركز الثقافى الإفريقى فى أسوان؛ «للاستمتاع بالمناظر الخلابة، والتعرف إلى المعلومات الثقافية والتاريخية عن دول حوض النيل»، بحسب بيان لوزارة الرى.

وكانت الوزارة انتهت، أخيرًا، من تطوير مجموعة من حدائق القناطر الخيرية، منها حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافى والبحيرة والياسمين، بمساحة إجمالية 41 فدانًا، كما انتهت من إنشاء المركز الثقافى الإفريقى، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بمدينة أسوان.

واحتفل المواطنون بمحافظة البحيرة بالإقبال على شراء وتناول الفسيخ والرنجة وسط أجواء فرحة العيد، كما لجأ بعضهم للرحلات النيلية على أنغام الأغانى والاحتفال بالعيد.

واحتفل المواطنون بمدينة النوبارية ووادى النطرون وكوم حمادة بمركز بدر، وسط جناين الموالح والفاكهة والترحيب بالأهل والأصدقاء للتمتع بأجواء العيد مع تناول الأسماك المشوية وتنظيم الألعاب.

وأكد محافظ البحيرة هشام آمنة، استمرار أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة، مع إيقاف غير الصالح منها وغير المرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وحرص أهالى أسوان على تنظيم الرحلات النيلية بالجزر المختلفة على وقع الطبول، لقضاء أوقات احتفالية عائلية، ولجأ بعضهم للاستحمام فى مياه النيل للتخفيف من حرارة الطقس.

وأوضحت نائبة محافظ أسوان غادة أبوزيد، أن أكثر الحدائق والمتنزهات التى تواصل استقبال المواطنين هما فريال وجزيرة النباتات بعد أن تم تجهيزهما لتكونا فى أبهى صورة أمام أبناء المحافظة وضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية للاستمتاع بمكوناتها الجمالية.

وفى مدينة شرم الشيخ، واصل رجال النظافة عملهم دون إجازات حتى تظهر مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق بها كمدينة سياحية عالمية، وقال محمد محمود عامل نظافة، إن العمل فى الأعياد والمناسبات يكون مضاعف لتراكم كميات كبيرة من المخلفات فى الميادين والحدائق والشوارع، متابعًا بأن «أسرته تقدر ظروف عمله، وأنه يكون سعيدا عندما تظهر المدينة بالمظهر اللائق».

وقال مستشار محافظ جنوب سيناء محمود السولية، إنه يجرى تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركات النظافة ومجلس المدينة على مدار 24 ساعة، لسرعة إنجاز العمل، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأقبل أهالى شبين الكوم بالمنوفية على حديقة 30 يونيو «حديقة الطفل» للاستمتاع بالألعاب المجانية، حاملين معهم المأكولات والمشروبات، كما توافد الشباب والعائلات على دار سنيما قصر الثقافة للاستمتاع عقب إعادة تطويره وافتتاحه بعد إغلاق استمر لـ 10 سنوات.

وشهدت حديقة حيوانات الإسكندرية ومنطقة الملاهى الملحقة بها، زحامًا كبيرًا، حيث زار روادها بيوت الحيوانات والطيور: «الأسود، وجبلاية القرود، والضبع، والنعام، والدب، والسيد قشطة، والجمل، والسلحفاة، والطاوووس، والإميو، والببغاء، وبركة الطيور».

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم وأسرهم وذويهم، وكذلك مع الحيوانات أثناء تقديم الطعام لها فى بيوتها وأقفاصها داخل الحديقة، وأثناء ممارستهم الألعاب.