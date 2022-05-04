مقتدى الصدر يدعو «النواب المستقلين» لتشكيل حكومة في العراق خلال 15 يوما

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم /الأربعاء/، "النواب المستقلين" لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.



وقال الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر، أقول إن للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول: التحالف الوطني الأكبر (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية".



وأضاف أن "الطرف الثاني هو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية".



وتابع أن "الطرف الثالث هم الأفراد المستقلون في البرلمان .. وندعوهم لـ (تشكيل مستقل) لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي الذي أخذ فرصته، وعلى المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا".



وأكد الصدر أن التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بما فيها الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما وذلك للإسراع في إنهاء معاناة الشعب".



وأردف الصدر قائلا "كما وأكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية أملا منهم بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة وليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي كما يعبرون".