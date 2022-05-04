تايلاند تسجل 9288 حالة إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 9288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 19 ألفا و119 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و290 ألفا و824 حالة إصابة من بينها مليونان و67 ألفا و389 حالة هذا العام مع تعافي 4 ملايين و153 ألفا و310 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 28 ألفا و860 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 7 آلاف و162 حتى الآن هذا العام.