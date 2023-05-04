تغريم إبراهيم حسن ضمن 8 قرارات للمصري بعد الهزيمة من أسوان

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي توقيع عقوبة مالية على إبراهيم حسن، مدير الكرة، وذلك بسبب تصريحاته بعد مباراة الإسماعيلي في بطولة كأس الرابطة.

وكان المصري قد فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، خلال مباريات الدور ربع النهائي.

وعقد نادي المصري، اجتماعًا مصيريًا مساء اليوم الأربعاء، واتخذ العديد من القرارات الهامة التي يأتي على رأسها تغريم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه، ومنعه من الظهور للإعلام بعد المباريات.

بالإضافة إلى تجديد رفض استقالة كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة نادي المصري بشكل قاطع.

وجاءت قرارات المصري كالتالي: