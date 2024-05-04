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احتجزت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي، جثامين ثلاثة شهداءٍ خلال حصارها المتواصل على أحد منازل دير الغصون بطولكرم، منذ منتصف الليلة الماضية.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب فلسطينيين خرجا من تحت ركام المنزل المحاصر، والذي دمرته آلياتُ الاحتلال خلال العملية العسكرية.

وتصدّى المقاومون لعدوان الاحتلال بالاشتباكاتِ الضاريةِ، حيث استهدفوا قواتِ الاحتلال وآلياته بصلياتٍ من الرصاص.

وأصيب صحفيون في دير الغصون شمال طولكرم بالاختناق، جراء استهدافهم من الاحتلال بقنابل الغاز الكثيفة.

وكانت قواتُ الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين والشهداء في بلدة دير الغصون.

وحاصرت أكثر من 50 آلية بلدة دير الغصون وفرضت حظر التجوال على الأهالي، وسط إطلاق نارٍ كثيف صوبَ الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وواصلت قواتُ الاحتلال استهداف المنزل المحاصر بالقذائفِ، في حين واصلت قوة أخرى عملية تمشيطٍ وبحثٍ في المكانِ.

وكانت قوات الاحتلال، قد حاصرت عدة مقاومين في منزل سلمة بدران، وهو شقيق الشهيد فواز بدران قائد كتائب القسام في انتفاضة الأقصى.

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزاتٍ عسكرية إلى البلدة من جميع المحاور، حيث استهدفت المنزل بعدة صواريخ محمولة.

وأطلقت قناصة الاحتلال الرصاص صوب الفلسطينيين في دير الغصون، في حين واصلت آليات الاحتلال تدمير المنزل تمهيدًا لاقتحامه.

وبعد أن هدمت قوات الاحتلال المنزل بالكامل، قامت بالنبش بحثًا عن جثامين شهداء داخل المنزل المحاصر في دير الغصون شمال طولكرم.