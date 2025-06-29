والد مصطفى أشرف يكشف كواليس فشل انتقاله نجله إلى الزمالك

كشف والد اللاعب مصطفى أشرف، المنتقل مؤخرًا إلى نادي فيتيس الهولندي، عن كواليس فشل انتقال نجله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية، رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة.

وقال والد اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك كان الأقرب لضم مصطفى، مؤكدًا أن اللاعب وقع بالفعل على عقود الانضمام للفريق الأبيض، لكن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني رفض إتمام الصفقة بسبب عدم الاتفاق على بند إعادة البيع، إضافة إلى ما وصفه بـ"غياب الاحترافية" في تعامل الزمالك مع إجراءات التفاوض والنادي الألماني.

وأوضح أن مونشنجلادباخ شعر بأن هناك ضغوطًا تُمارس على اللاعب بعد انتشار أخبار اهتمام الأهلي والزمالك، ما دفعه لمحاولة إثبات نفسه، قبل أن يتجه النادي إلى تجميده كرد فعل على الموقف.

وتابع: "كانت هناك مفاوضات متقدمة من الأهلي والزمالك، ووصلت إلى مرحلة متقدمة مع جلادباخ، لكن لم يحدث أي اتفاق نهائي، ومصطفى وقع للزمالك بالفعل، لكن الصفقة توقفت بسبب تفاصيل تعاقدية وتأخير في إرسال العقود".

وأضاف: "جلادباخ كان على تواصل مستمر مع الزمالك، ولكن تأجيلات متكررة من الجانب المصري عطلت إتمام الصفقة، ومنها طلب تأجيل إرسال العقد لنصف ساعة، ثم إرسال العقود بعد انتهاء دوام الموظف المسؤول في النادي الألماني، مما اعتبره جلادباخ سلوكًا غير احترافي".

وأكد والد اللاعب أن الاتهامات الموجهة له بالسعي لزيادة المقابل المالي لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن النادي الألماني لم يستطع تعويض رحيل مصطفى بسبب ضيق الوقت، وهو ما كان السبب الرئيسي في رفض انتقاله إلى الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى انتقل إلى فيتيس الهولندي ليبدأ تجربة جديدة يحصل فيها على فرصة للعب والمشاركة، بعد فترة معقدة في جلادباخ شهدت تضييقًا عليه.