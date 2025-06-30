مصرع سائق تريلا ونجله في حادث اصطدام برصيف طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

شهد الطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع سائق شاحنة نقل ثقيل من نوع "تريلا" ونجله، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة برصيف الطريق.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالكيلو 93 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في اتجاه القاهرة، بدائرة مركز وادي النطرون، ووجود حالتي وفاة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة الأولية أن سيارة نقل ثقيل (تريلا) اصطدمت برصيف الطريق، مما أسفر عن وفاة كل من:تامر صبحي مصطفى، 49 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الإسكندرية، مصطفى تامر صبحي، 19 سنة، نجل المتوفى، ومقيم أيضًا بالإسكندرية.



تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفنهما وتسليمهما لذويهما.