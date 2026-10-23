وزير الطيران المدني: المطارات المصرية حققت مؤشرات ربحية قياسية لم تشهدها في تاريخها

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، إن الدولة استطاعت زيادة الطاقة الاستيعابية في 7 مطارات مصرية تشمل القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة، والإسكندرية، والعلمين، وسانت كاترين، والعريش، مشيرا إلى إضافة أربعة مطارات جديدة دخلت الخدمة بقطاع الطيران سفنكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل.

ولفت خلال جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" إلى تنفيذ خطط استثمارية لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بباقي المطارات.

وأشار إلى رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطارات من 53 مليون راكب في عام 2014 إلى 73 مليون راكب اليوم، موضحا أن هذه التوسعات استهدفت استيعاب الطفرة التي تحدث عند الانتقال بمعدلات النمو من 4% و5% إلى معدلات 20% و23%.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطيران بلغ 80 مليار جنيه، مشيرا إلى بدء العمل في ثلاثة مطارات استوجبت زيادة طاقتها الاستيعابية لمواجهة الكثافات، تشمل مطارات العلمين، وسفنكس، والعاصمة الجديدة، لرفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 12 مليون راكب، وبتكلفة تقديرية متوقعة تبلغ نحو 24 مليار جنيه.

وأضاف أن منظومة المطارات والمجال الجوي قادرة على استيعاب أكثر من 122 مليون راكب بحلول عام 2030، لافتا إلى أن خطط التطوير تتضمن قطاع البضائع واللوجستيات بجانب نقل الركاب.

ونوه إلى التخطيط إلى "مشروع كبير لتحويل مصر إلى مركز محوري وبوابة لقارة إفريقيا في حركة الشحن الجوي"، مؤكدا أن "المطارات المصرية حققت مؤشرات ربحية قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخها".