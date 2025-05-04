 اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية القمر لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية القمر لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 9:06 ص

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء سيتناول تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يعود بالنفع على شعبيهما. كما يتناول اللقاء القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة.

وتعكس الزيارة رغبة البلدين في تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

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