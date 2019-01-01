أعلن مسؤولون اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية صادرت كمية قياسية من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، تصل إلى 3ر5 أطنان، وتتجاوز قيمتها مليار دولار، بعد عمليات بحث استمرت على مدار أسبوع في ميناء "بيريوس" الرئيسي قرب العاصمة أثينا.

وأخفى المهربون حوالي 33 مليونا من حبوب "الكبتاجون"، التي تشبه مادة الإمفيتامين، وسط كميات ضخمة من الأخشاب داخل ثلاث حاويات كانت في طريقها إلى الصين، وفقا لما أوردته محطة "إي آر تي" التليفزيونية نقلا عن مؤتمر صحفي للمسؤولين.

ووصلت الشحنة من سورية إلى "بيريوس" يوم 19 من يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى الصين بعد أسبوع من موعد الوصول.

وبناء على معلومات من الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، أطلق 20 ضابطا يونانيا عملية بحث واسعة عن الحبوب المخدرة على مدار سبعة أيام، بمعاونة الكلاب البوليسية المدربة، قبل العثور على المخدرات مخبأة وسط آلاف الألواح الخشبية.

وقال ستافروس تومداكيس، من إدارة مكافحة جرائم الاقتصاد في اليونان، إن قيمة كمية المخدرات التي تم العثور عليها تصل إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار).

وانتشرت صناعة وتعاطي "الكبتاجون"- وهي مادة يتم تحضيرها كيميائياً على شكل حبوب واسمها العلمي "الفنيثيلين"- في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، وكان يطلق عليها اسم "حبوب الجهادي" حيث تردد أن تنظيم داعش الإرهابي كان يوفرها لمسلحيه.