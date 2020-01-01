أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



ولم تصل الولايات المتحدة إلى 50 ألف إصابة في خلال يوم واحد قبل 1 يوليو الجاري، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.



وفي أول يوليو تموز كان هناك 51 ألفا و174 حالة إصابة، وفي اليوم التالي حدثت 53 ألفا و592 إصابة.



وفي 3 يوليو تموز، تم تسجيل 51 ألفا و842 إصابة (اعتبارًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادي).

ووفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز للحالات في الولايات المتحدة، هناك ما لا يقل عن 2,793,022 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وتوفي ما لا يقل عن 129,405 شخصًا بسبب الوباء.

ويوم الجمعة، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن حدوث 638 حالة وفاة إضافة.