طوارئ بالبعثة الرسمية لمتابعة خطط رحلات عودة الحجاج للقاهرة والمحافظات

• تنسيق مستمر بين البعثات وتوفير عيادات طبية لراحة الحجاج واستخدام الـ"جي بي اث" لتوصيل التائهين

• سامية سامي: شركات السياحة تتنافس بقوة لخدمة ضيوف الرحمن.. والتزام تام بتعاقدات الحجاج

• الأحمدي يتابع حالة الحجاج.. واستنفار بين البعثات لحين عودة آخر حاج.. عيسى يشدد على المتابعة المستمرة لأحوال الحجاج وتذليل أي عقبات في رحلات العودة

بعد تكثيف الرحلات من قبل الخطوط الوطنية "مصر للطيران" والخطوط السعودية، أعلنت بعثة الحج الرسمية والبعثات النوعية الثلاث "قرعة، سياحة، جمعيات" حالة الطوارئ القصوى لمتابعة خطط رحلات عودة الحجاج ومواعيد خروجهم من المدينة المنورة ومكة المكرمة، سواء إلى القاهرة أو إلى المحافظات المختلفة بمصر؛ وذلك لتلافي مشاكل الزحام في المطارات والمنافذ "برا وجوا".

وتنطلق الجمعة المقبلة من المملكة العربية السعودية أولى رحلات عودة حجاج البري في طريقها إلى القاهرة، والتي تتجاوز 72 ساعة، ومن المقرر أن يستقبل مساء الأحد المقبل ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، أول أفواج الحجاج العائدين برا مرورا بميناء العقبة الأردني.

ويبدأ نهاية الأسبوع الجاري حجاج السياحة في مغادرة المدينة المنورة في طريق عودتهم إلى القاهرة، سواء بالطائرات على الخطوط المنتظمة "المدينة - القاهرة" أو بالطريق البري عبر منفذ حالة عمار على الحدود الأردنية السعودية ثم إلى ميناء العقبة ومنه إلى نويبع.

والتقى اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية، ورئيس بعثة الحج المصرية، رؤساء البعثات النوعية المتواجدين بالمدينة المنورة؛ لمتابعة أحوال الحجاج الذين توجهوا في الموسم الثاني من برامج الحج لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتابع الأحمدي مع رؤساء البعثات النوعية خطط الاستعدادات لعودة رحلات الحجاج إلى أرض الوطن وعملية تفويجهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، خلال الموسم الثاني لبرنامج الحج لزيارة المسجد النبوي، مطالبا بتقديم جميع التسهيلات للحجاج المصريين وتذليل كل العقبات أمامهم حتى عودتهم لمصر.

وحرص رئيس البعثة الرسمية للحج خلال جولاته بالمدينة المنورة، على متابعة أحوال ضيوف الرحمن الذين توجهوا في الموسم الثاني من برامج الحج، لزيارة المسجد النبوي الشريف وقبر الرسول صل الله عليه وسلم، بينما يستمر أعضاء البعثات الرسمية في مباشرة عملهم بالتيسيرعليهم حتى نهاية الموسم، مشددا على رؤساء البعثات النوعية للحج بضرورة تقديم أقصى الرعاية للحجاج حتى عودة آخر حاج إلى أرض الوطن مع الاستمرار في التنسيق المشترك بين البعثات الثلاث لضمان نجاح موسم الحج الحالي.

وقال الأحمدي، إن رؤساء البعثات النوعية للحج أعلنوا حالة الاستنفار الدائم للتسهيل على الحجاج وتذليل أي عقبات تواجههم خلال رحلات العودة سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

ومن جانبها، قالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن شركات السياحة تتنافس بقوة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن هناك التزام تام بالتعاقدات الخاصة بالحجاج، مشيرة إلى حرص شركات السياحة على نجاح موسم الحج الحالي.

وأشادت بالتسهيلات الكبرى التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج بالمطارات والمنافذ، والتعاون المستمر مع اللجان التابعة لوزارة السياحة والأثار، لافتة إلى أن تعليمات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى تشدد على ضرورة تقديم التسهيلات للحجاج، والتأكد من التزام شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بتقديم خدمات متميزة لزوار بيت الله الحرام، وفقًا للعقود الموقعة بين الحاج وشركة السياحة التي اختارها حتى يستطيع أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

وأوضحت أن اللجان المكلفة بمتابعة أحوال حجاج السياحة سواء المطارات والمنافذ أو مكة والمدينة لم تتلق أي شكاوى من الحجاج حتى الآن، مؤكدة التزام الشركات السياحية بتعاقداتها مع الحجاج، وشددت على أن اللجان بمكة المكرمة والمدينة المنورة تتنقل بين أماكن إقامة حجاج السياحة لاستطلاع أحوالهم ومتابعة أي شكاوى لأي حاج والتدخل لحلها.

وأشادت بالتعاون الكبير بين أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة؛ حرصا من الجميع على نجاح الموسم، لافتة إلى أن العمل سيستمر على قدم وساق حتى وصول آخر حاج إلى أرض الوطن.

وقال أحمد صالح، رئيس لجنة بعثة بالحج السياحي بالمدينة المنورة، إن 60% من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولًا لأداء فريضة الحج، بينما توجه الباقي منهم إلى المدينة المنورة، الأمر الذي يؤكد أن المدينة ستشهد زحامًا من الحجاج عقب انتهاء مناسك الحج، حيث سيتوجه أكثر من 10 آلاف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة خلال الموسم الثاني للرحلة المقدسة عقب انتهاء مناسك الحج.

وأضاف أن أولى رحلات عودة البر ستنطلق يوم الجمعة المقبلة من المملكة العربية السعودية ويصل إجمالي حجاج البر 4 آلاف حاج تم نقلهم من مصر في 103 حافلات سياحية، مشيرا إلى أن تلك الحافلات رافقتهم في جميع مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة.

وشدد على أن لجان السياحة بالمدينة المنورة أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الحجاج، ومن المنتظر أن يصل أكثر من 10 آلاف من حجاج السياحة إلى المدينة.

وتفقد رئيس لجنة بعثة بالحج السياحي بالمدينة، الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والمرافق وغيرها من الخدمات، كما تم التواصل مع البعثة الطبية للاطمئنان على تجهيز عيادتين حاليا هما "إعمار والمغزى" والاستعداد لاستقبال الحالات المختلفة في جميع التخصصات وتوافر الأدوية المطلوبة على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح صالح أنه تم التنسيق لاستقبال حجاج البر والتواصل مع المسئولين بمنفذ حالة عمار وتأمين الطريق حين حضورهم والاطمئنان عليهم حتى الوصول، مشيرا إلى استعداد لجنة التأئهين والمفقودات للعمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا العام باستخدام الـ"جي بي إس" في الوصول إلى الفندق الذي يقيم به الحاج، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية لحجاج القرعة التابعين لوزارة الداخلية، وكذا حجاج الجمعيات التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي لتوصيل الحجاج من خلال التنسيق والمستمر بين البعثات، فضلا عن بدء عمل لجنة المغادرة بشكل مسبق لتفادي أي مشكلات قد تحدث خلال مغادرة الحجاج سواء حجاج البر أو الجو؛ لمتابعة سفرهم أولا بأول، فضلا عن توعيتهم بكيفية التعامل في المنافذ والمطارات ليكون تعامل الحجاج بصورة مشرفة تليق باسم مصر.

كما أشار إلى التعاون والتنسيق مع مركز الإدلاء، فضلا عن عمل حملات توعية صحية للحجاج بداخل الفنادق بمصاحبة أطباء البعثة الطبية، وتوفير عيادات بالأماكن التي بها تجمعات كبيرة من الحجيج.

وأكد كلً من أحمد إبراهيم، وهشام أمين، عضوا اللجنة العليا للحج والعمرة، أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحي هذا العام التزمت بالضوابط التي سبق أن أقرها وزير السياحة والآثار، سواء كانت ضوابط خاصةً بإجراءات السفر أو التعاقد مع الحجاج أوالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشاد عضوا اللجنة بالتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، وذلك من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة التي تضم ممثلين من الوزارة والغرفة وتجتمع بصفة دورية وتتصدى لأي مشكلة تظهر والعمل على حلها فورا.