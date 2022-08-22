وزير الإنتاج الحربي يحث العاملين على الارتقاء بمنظومة العمل

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على المرور على المكاتب الإدارية للعاملين بالوزارة والهيئة القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد رافق خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وذكر وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد، وشدد على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإنتاج الحربي على مستوى هذه النقلة الحضارية لمواكبة متطلبات بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير، أن المقر الجديد للوزارة بالحي الحكومي يتمتع بتوافر أفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر وفي هذا الإطار حث جميع العاملين على ضرورة الاستخدام الأمثل للأساليب التكنولوجية الحديثة الواجب إتباعها بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية ومواكبة العمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة بمبنى الوزارة في ظل ما تم من تحديث وتطوير لنظم التحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة والإجراءات المتخذة ليكون العمل لا ورقي ووفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

وشدد على ضرورة الانضباط وإلتزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والتخلي عن أي سلوكيات سلبية من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة، كما شجع الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل بالوزارة وإستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي لجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة خاصةً في ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل أحد أهم مظاهر الجمهورية الجديدة التي تدشنها الدولة المصرية بسواعد أبنائها.