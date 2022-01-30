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قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب من دون أي مساءلة دولية.

وأضاف خلال اجتماع طارئ للجامعة على مستوى المندوبين لبحث العدوان على جنين، اليوم الثلاثاء، أنّ مجلس حقوق الإنسان أنشأ عام 2021 لجنة تحقيق مستمرة، مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب.

ودعا المجتمع الدولي، لتمكين اللجنة من دخول الأراضي المحتلة وبحث جرائم الاحتلال، كما طالب الأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات حماية الفلسطينيين، ووضع بجيش الاحتلال العدواني الهجمي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال.

وأشار إلى أن عدم وجود جيش الاحتلال بهذه القائمة حتى الآن أمر يثير الاستغراب، وبخاصة في ظل الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين من خلال القتل والاعتقال والترهيب وتشويه الوعي.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قتل خلال عقدين نحو 2250 طفلا فلسطينيا، ومنع آلاف الأطفال من الوصول لمدارسهم بحرية وأمان، واستهدف مئات المراكز التعليمية واعتقل مئات الأطفال بطرق مروعة ومدروسة.

وكانت فلسطين قد طالبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.

ويبحث الاجتماع، سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.