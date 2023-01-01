محافظ قنا يوجه بتعويض المزارعين المتضررين من انهيار حوض بالغابة الشجرية بالصالحية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والنائب محمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ قنا، إنه تم وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة 250 فدانًا، وتم البدء في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي (المنقاة) وصرفها على مساحة 350 فدانًا أخرى مُعدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

ووجه محافظ قنا، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية، وذلك بعد حصر الزراعات المتضررة، وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الاراضي وليس المتعديين على أراضي أملاك الدولة.