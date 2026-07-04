محافظ دمياط يراجع مستوى الرعاية الصحية وخدمات الأطفال الرضع: تطوير القطاع الصحي أولوية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة بمركز صحة الأسرة أول؛ لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما زار دار رعاية الأطفال الرضع بالمركز، واطمأن على مستوى الرعاية الصحية والنفسية المقدمة للأطفال.

وشملت الجولة متابعة سير العمل داخل المركز، والتأكد من جاهزية مختلف الأقسام وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين، إلى جانب متابعة آليات استقبال المواطنين، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة لائقة وفي أسرع وقت.

واستمع محافظ دمياط، إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دعم المنظومة الصحية والارتقاء بكفاءة الخدمات، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.