بنك CIB يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادى والتطوير المهنى فى مصر

عقد البنك التجارى الدولى مصر سى أى بى CIB، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة IE العالمية، فى خطوة تستهدف تعزيز وتطوير القيادات، والارتقاء ببرامج التعليم التنفيذى، ودعم مسارات النمو والتقدم المهنى فى السوق المصرية.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة للاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، ومن خلال توظيف الخبرات الأكاديمية العالمية إلى جانب الخبرات العملية المتخصصة، يسعى البنك التجارى الدولى مصر سى أى بى CIB وجامعة IE إلى إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة مسيرة النمو والتحول فى مصر والمنطقة.

كما تجسد الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم التعلّم مدى الحياة وتطوير الكفاءات المهنية والقيادات الواعدة، عبر تزويدها بالمهارات المستقبلية والمعارف المتخصصة اللازمة للنجاح فى اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمى.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة للبنك التجارى الدولى فى القطاع المالى والمصرفى والرؤية الأكاديمية العالمية لجامعة IE ونهجها الريادى فى التعليم التنفيذى، ستوفر الشراكة منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، وتنمية رأس المال البشرى، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم فى إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة فى بيئة الأعمال العالمية.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون البنك التجارى الدولى وجامعة IE فى إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية الرامية إلى تنمية القدرات القيادية وتعزيز مسارات التطوير المهنى والتعلّم المستمر.

وتشمل هذه المبادرات برامج التعليم التنفيذى، وفعاليات تبادل المعرفة، والمحاضرات المتخصصة التى يقدمها خبراء دوليون وقادة من مختلف القطاعات، إلى جانب الشهادات المهنية وبرامج إعداد القيادات.

كما تمتد مجالات التعاون لتشمل المبادرات طويلة الأمد التى يتبناها البنك التجارى الدولى مصر سى أى بى CIB لدعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لمستقبل العمل، وتسعى هذه الشراكة إلى بناء جسور فعالة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، من خلال توفير تجارب تعليمية وتدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومن شأن ذلك تعزيز جاهزية الطلاب والمهنيين للتعامل مع المتغيرات المتسارعة فى بيئة الأعمال، وتمكينهم من تطوير الكفاءات المطلوبة للنجاح والتميز فى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وفى هذا السياق، قال محمد السنارى، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجارى الدولى مصر سى أى بى CIB: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تطوير المواهب والقيادات، حيث تجمع بين الخبرات العملية المتراكمة للبنك التجارى الدولى فى القطاع المالى والمصرفى والتميز الأكاديمى الذى تنفرد به جامعة IE».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار فى بناء القدرات القيادية وتمكين الكفاءات بالمهارات المستقبلية اللازمة سيُسهم فى إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول وتحقيق نمو مستدام يدعم تنافسية القطاع المالى على المدى الطويل».

ومن جانبه، قال ويليام دافيلا، الرئيس التنفيذى للعلاقات المؤسسية بجامعة IE: «تشهد المؤسسات اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير متطلبات سوق العمل، وتزايد تعقيد بيئة الأعمال العالمية».

وأكد أنه فى ظل هذه المتغيرات، لم يعد التعلم المستمر وتطوير القيادات خيارًا، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من مواكبة التغيير وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، ومن هنا تبرز أهمية توفير فرص تعليمية وتطويرية تزوّد المهنيين والقادة بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.