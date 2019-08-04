علماء يكتشفون 3 كواكب جديدة

يبدو أن الحياة في هذا العالم ما تزال تخفي في جعبتها الكثير من الأسرار، التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء يكتشفون ثلاثة كواكب خارج نظامنا الشمسي. ويمكن مستقبلا العيش فوق واحد من هذه الكواكب، حسب العلماء. تعرف عليه.

في خطوة تكشف أن العالم ما يزال يخفي الكثير من الأسرار، ذكر موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن علماء فلك، عثروا على ثلاثة كواكب جديدة خارج نظامنا الشمسي، مضيفاً أن واحداً من هذه الكواكب يمكن العيش فيه مُستقبلاً.

وأوضح موقع مجلة "شتيرن" الألمانية أن علماء الفلك، من بينهم ألمان من جامعة غوتينغن، وجدوا هذه الكواكب تدور حول النجم المُسمى "GJ 357"، وأضاف الموقع الألماني أن واحداً من هذه الكواكب، يوصف بالأرض الساخنة بسبب درجة حرارته المُرتفعة للغاية.

وأفاد موقع "دي فيلت" أن الملاحظة الأولى لهذه الكواكب كانت في شهر (فبراير/ شباط)، وذلك باستخدام القمر الصناعي "TESS" (ماسح الكواكب)، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وأضاف أن واحداً من هذه الكواكب المُكتشفة "GJ 357 b" أكبر بحوالي 22 في المائة من الأرض.

وقال ستيفان دريزلر، من معهد الفيزياء الفلكية بجامعة غوتينغن "أطلقنا على الكوكب "GJ 357 b" اسم الأرض الساخنة. ورغم أن هذا الكوكب لا يمكن العيش فيه، إلاّ أنه علامة بارزة على استكشاف الكواكب الشبيهة بالأرض".

وأفاد موقع صحيفة "فرانكفورته روندشاو"، أن علماء الفلك أطلقوا على باقي الكوكبين "GJ 357 c" و "GJ 357 d"، مُضيفاً أن كوكب "GJ 357 d" بارد جداً وتبلغ درجة حرارته 53-. أما كوكب "GJ 357 c"، فإنه يملك كتلة لا تقل عن 3.4 أضعاف كتلة الأرض، وتبلغ درجة حرارته تقريباً 130 درجة.

ويتوقع علماء الفلك، أنه يمكن مستقبلاً العيش على كوكب "GJ 357 d"، الذي يدور حول نجمه كل 55.7 يوماً وذلك على بعد 20 في المائة من مسافة الأرض من الشمس، حسب ما أورد موقع القناة الألمانية الثانية (ZDF).

ونقل نفس المصدر عن بعض علماء الفلك قولهم "إذا كان للكوكب "GJ 357 d" غلاف جوي كثيف، سيتطلب الأمر إجراء دراسات مستقبلية لتحديده، إذ أنه ربما يحبس ما يكفي من الحرارة لتسخين الكوكب والسماح بظهور مياه سائلة على سطحه".