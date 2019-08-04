 خالد الجندي يوجه رسالة لدعاة خلع المرأة للحجاب - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2019 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

خالد الجندي يوجه رسالة لدعاة خلع المرأة للحجاب

الشيخ خالد الجندي أرشيفية
الشيخ خالد الجندي أرشيفية
دينا النجار
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:49 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:49 م

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لمن اعتبرهم لا يستطيعون التحكم في شهواتهم ودعاة خلع المرأة للحجاب، قائلًا: «لو مش عارف تضبط شهواتك، وأوقاتك أو تمسك لسانك، ما تزعلوش على حد من بتوع الشهوات الي هما اللهم ما احفظنا ذكرهم الله في سورة النساء».

وأضاف في برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنه يجب الابتعاد عن متبعين الشهوات ودعاة خلع الحجاب، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما»، معقبًا: «قولوا للناس اللي بتدعو للشهوات ولخلع الحجاب كده بس ومتتكلمش معاه».

وتابع: «قوله ربنا بلغنا عنك في سورة النساء ويريد الذين يتبعون الشهوات، عايز تقلع النسوان الحجاب يلا يا عم شيل، ولا تجادل مع أحد لا رفث ولا فسوق ولا جدال خليك في حالك وانتهت القصة».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك