 الاستعدادات النهائية لحفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة (صور) - بوابة الشروق
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الاستعدادات النهائية لحفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

تصوير: إسراء زكريا
تصوير: إسراء زكريا
إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 8:38 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 8:40 م

رصدت "الشروق" الاستعدادات النهائية لحفل المطربين محمد منير وحميد الشاعري، المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وكانت قد نشرت الحسابات الرسمية للمهرجان على السوشيال ميديا صورا وفيديوهات ترويجية للحفل، مصحوبة بتعليق: "جاهزين نعيش ليلة استثنائية وسط أجواء مليئة بالفرح والإثارة في مهرجان العلمين الجديدة.. ليلة لن تُنسى بوجود نجمين من أعظم نجوم الموسيقى.. الكينج محمد منير وأحد رواد البوب حميد الشاعري بأداء ملهم ومشوق".

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.

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