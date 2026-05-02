السعودية: خدمة شحن جديدة تربط ميناء جدة بالصين واليابان و3 دول أوروبية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم السبت، إضافة شركة "سي إم إيه -سي جي إم" خدمة الشحن الجديدة "أوشن رايز" إلى ميناء جدة الإسلامي، غرب المملكة، في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ كوبي، وناغويا، ويوكوهاما في اليابان، وشيامن، ويانتيان في الصين، وروتردام في هولندا، وهامبورج بألمانيا، وميناء ساوثهامبتون في إنجلترا، وصولا إلى ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى نانشا في الصين، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.001 حاوية قياسية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

ويأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة التجارة العالمية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناولة الحاويات، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.