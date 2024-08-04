 بدء المشاورات الأمنية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني المرتقب - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2024 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بدء المشاورات الأمنية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني المرتقب

وكالات
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 8:48 م

أفادت مصادر القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، ببدء مشاورات أمنية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي القول إن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل قد يستمر أياما عدة من إيران وحليفها حزب الله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف القول: إذا تعرضنا لهجوم فقد نستعين بسلاح الجو وحافلات بحرية من اليونان.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك