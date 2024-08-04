بدء المشاورات الأمنية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني المرتقب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، ببدء مشاورات أمنية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي القول إن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل قد يستمر أياما عدة من إيران وحليفها حزب الله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف القول: إذا تعرضنا لهجوم فقد نستعين بسلاح الجو وحافلات بحرية من اليونان.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.