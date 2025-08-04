رئيس مجلس النواب يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ

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دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، صباح الاثنين: «أدعو من خلالكم جميع أبناء الشعب المصري للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني».

وذكر أن المشاركة في الانتخابات التزام دستوري وحق لكل مواطن، كما أنها تدعم صورة المصريين ووعيهم بمؤسساتهم الدستورية، وضرورة المشاركة في انتخابها انتخاب حر متميز.

وتوجه بـ«خالص الشكر والتقدير والاحترام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التنظيم الراقي الرائع قبل وأثناء العملية الانتخابية».

وأضاف: «شكرًا جزيلًا للهيئة على المجهود الراقي، وتسهيل مهمة المواطنين المصريين بالإدلاء بصوتهم بيسر وسهولة».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.