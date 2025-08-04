ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكويتي يستعرضان تطوير العلاقات في مختلف المجالات

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في قصر نيوم، شمال غرب المملكة، اليوم الاثنين "سبل تعزيز العلاقة تطويرها في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في تصريح صحفي لدى وصوله نيوم، "أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز العلاقات المتينة والتشاور الثنائي المتواصل في مختلف القضايا التي تصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتشهد العلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، ويتبادل الجانبان الزيارات الرفيعة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.