الإسماعيلي ينهي أزمة النقاز

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أنهى مسؤولو النادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، أزمة التأشيرة الخاصة لانتظام الدولي التونسي حمدي النقاز في معسكر الإسماعيلي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وتأخر وصول النقاز نجم الزمالك السابق، إلى الإسماعيلية وانتظامه في معسكر الدراويش بسبب وجود أزمة في إنهاء التأشيرة الخاصة باللاعب.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، برنامجًا بدنيا وفنيا للنقاز من أجل استعادة لياقته البدنية حتى يكون لائقًا للموسم الجديد.

ووافق النقاز على استكمال عقده مع الإسماعيلي وتنازله عن 50% من مستحقاته المتأخرة لمساندة النادي في أزمته المالية.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية كانت قد ألمحت لانطلاق منافسات الدوري في الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر الجاري.