بابا الفاتيكان يدعو للحوار بين الأديان خلال زيارته لإندونيسيا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، لتعزيز الحوار بين الأديان خلال زيارته لإندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

وشدد البابا "87 عاما" خلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا على الحاجة لتعزيز التناغم السلمي والمثمر والحوار بين الأديان لمواجهة الاختلالات والمعاناة.

وأضاف البابا: "بهذه الطريقة، يمكن التخلص من التعصب ويمكن أن ينمو مناخ الاحترام والثقة المتبادلين".

وأشار إلى أنه على المسيحية والإسلام أن يتحدا سويا لمواجهة التطرف وعدم التسامح، اللذين من خلال تحريف الدين يحاولان فرض آرائهما باستخدام الخداع والعنف.

وكان البابا فرنسيس، قد وصل إندونيسيا أمس الثلاثاء؛ ليبدأ أطول رحلة خارجية منذ توليه البابوية حتى الآن، حيث من المقرر أن يزور أربع دول في جنوب شرق آسيا و أوقيانوسيا خلال الـ12 يوما المقبلة.

ومن المقرر أن يزور البابا غدا الخميس مسجد الاستقلال، أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، بعد ذلك سوف يتوجه بعد غد الجمعة إلى بابوا غينيا الجديدة.

كما ستشمل جولة البابا تيمور الشرقية وسنغافورة.