سفينة الإنقاذ الإيطالية الضخمة لايف سبورت تنضم إلى أسطول الصمود المتجه لغزة

• الأسطول قال إن السفينة "تستخدم عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا"

أعلن أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصّصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال الأسطول في تدوينة عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "سترسل منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سفينتها المخصّصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول" المتجه إلى غزة.

وأضاف: "تُستخدم السفينة عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا".

وتنضم السفينة بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.