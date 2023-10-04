بانكوك يونايتد يواصل انطلاقته الناجحة بثلاثية في تشونبوك بدوري أبطال آسيا

واصل فريق بانكوك يونايتد التايلاندي انطلاقته الناجحة في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق بانكوك يونايتد فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز ليون سيتي سايلورس السنغافوري 2 / 1 على مضيفه كيتشي من هونج كونج.

وعزز بانكوك موقعه في قمة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشونبوك، الذي يتفوق بفارق الأهداف على ليون سيتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين قبع كيتشي في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في أول جولتين.

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، بادر تشونبوك بالتسجيل في الدقيقة 19 عن طريق ثوساوات ليمواناساثين، لاعب الفريق التايلاندي، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وسرعان ما أدرك بانكوك يونايتد التعادل بواسطة رونجراث بومتشانتوك في الدقيقة 26، قبل أن يحرز أصحاب الأرض الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل أهن هيون بوم، لاعب تشونبوك هدفا عكسيا في الدقيقة 58.

وأضاف ويليان الهدف الثالث لبانكوك في الدقيقة 82، قبل أن تشتعل المباراة من جديد، عقب تسجيل مون سيون مين الهدف الثاني لتشونبوك في الدقيقة 88، ليحاول الفريق الكوري الجنوبي خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وفي هونج كونج، بادر الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش بالتسجيل لمصلحة ليون سيتي في الدقيقة 14، ثم أضاف البلجيكي ماكسيم ليستين الهدف الثاني للفريق السنغافوري في الدقيقة 37، بينما تكفل النمساوي جاكوب جانتشر بإحراز هدف كيتشي الوحيد في الدقيقة 88.