الأمم المتحدة تحد من إمكانية تحرك صحفي روسي بعد واقعة بيربوك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت حادثة وقعت خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي إلى عواقب ملموسة على صحفي روسي.

وحاول مراسل من القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي الروسي اعتراض وزيرة الخارجية الألمانية وهي في طريقها للوقوف أمام الصحفيين الألمان. ثم أراد أن يدفع نفسه بجوار وزيرة الخارجية قبل أن تبدأ بيانها.

لكن بيربوك لم تقبل بذلك. وطالبت بشدة بأن ينضم الصحفي إلى صفوف المراسلين الآخرين حتى يمكنها بدء المؤتمر الصحفي.

وقالت إدارة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة إن تصرفات الصحفي تنتهك المبادئ التوجيهية بشأن وسائل الإعلام، مما أدى إلى خفض ما يتيحه تصريح دخوله.

وقالت الأمم المتحدة إن الصحفي يمكنه الاستمرار في أداء عمله في المبنى، مضيفة أنه لم يتم منعه من الدخول.

وردا على ذلك، تقدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مطالبا بإلغاء القرار.

وقال إن المراسل لم يضايق بيربوك ووصف المواجهة مع أحد أعضاء الوفد الألماني بأنها "هجوم" على الروسي.

وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق علنا على الأمر عندما طلب منها الرد.