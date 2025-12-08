الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 98 شهيدا من داخل مستشفى الشفاء

تمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 98 شهيدًا من المقابر المؤقتة التي دفنوا فيها داخل المستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، ليتم موراتهم الثرى في المقابر الرسمية.

وأفاد الدفاع المدني، في تصريح صحفي وصل وكالة «صفا»، اليوم الاثنين، بأن طواقمه نقلت جثامين 98 شهيدًا، بينهم 55 جثمانًا مجهولي الهوية، حيث تم دفنهم سابقا داخل مشفى الشفاء، وتسليمهم إلى الطب الشرعي والجهات المختصة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه لا تزال هناك عشرات الجثامين داخل المستشفى، وستنتشلهم طواقمه جميعًا، خلال الأيام القادمة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء، منهم 3 شهداء جدد و2 انتشال، و11 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و365 شهيدًا، و171 ألفًا و58 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 376 شهيدًا، و981 إصابة، و626 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.