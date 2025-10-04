رئيس هيئة الدواء يبحث مع إحدى الشركات سبل تعزيز التحول الرقمي ودعم المنظومة الدوائية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من إحدي الشركات وذلك في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني أحدث الحلول الرقمية لخدمة القطاع الصحي.

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها استعراض الحلول المتكاملة الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الصحة الرقمية، فضلًا عن بحث فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشروعات التحول الرقمي المستقبلية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم البنية التحتية الرقمية للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الدوائية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التحول نحو الصحة الرقمية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على دمج الحلول التكنولوجية الحديثة داخل منظومة العمل التنظيمي والرقابي، بما ينعكس على تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الدواء والرعاية الصحية.

من جانبهم، أشاد مسئولو الشركة برؤية هيئة الدواء المصرية وجهودها في تطبيق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم أحدث حلولها التكنولوجية وخبراتها العالمية لدعم مشروعات الهيئة المستقبلية، وبما يعزز مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في مجال التنظيم الدوائي بالمنطقة.

يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير البنية التحتية للقطاع الدوائي والصحي، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والمعرفة.