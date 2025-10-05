الأمين العام المساعد للجامعة العربية: لا يوجد موقف من خطة ترامب حول غزة حتى الآن

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن موقف الجامعة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وقال خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض :«رسميا لا يوجد»، عازيًا ذلك إلى عدم انعقاد اجتماع للدول الأعضاء الـ 22 لصياغة رؤية مشتركة منذ الإعلان عن الخطة.

وتابع: «شيء بهذا الحجم ينبغي أن يكون له موقف متفق عليه بين الدول؛ ولكن لم يحدث هذا الموقف».

وأوضح أن الإعلان عن الخطة جاء بعد انتهاء الاجتماعات الوزارية العربية التي عُقدت في نيويورك والاجتماع الدوري في الرابع من سبتمبر، مضيفا: «الدول لم تجتمع مع بعضها مرة ثانية حتى الآن لصياغة موقف من الخطة، والجامعة ليست لديها موقف رسمي حتى الآن».

وأشار إلى وجود مواقف لبعض الدول العربية والإسلامية التي شارك قادتها في اجتماع «إنهاء الحرب» الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي ترامب، باعتبارها الأكثر تعرضا واهتماما بالقضية.

وتحدث عن تقييمه الشخصي للخطة، قائلا إنها تأتي في «مفترق تاريخي حقيقي»، معتبرًا أنها تمثل «نهاية لمرحلة حرب الإبادة الدموية في غزة»، وفي الوقت ذاته «قد تؤسس للسلام أو شكل من أشكال الاستقرار وبزوغ الدولة الفلسطينية التي نأملها».

وأوضح أن الخطة «ينقصها الكثير من التفاصيل»، لا سيما الجوانب «العملياتية» المتعلقة بآليات تبادل الرهائن والأسرى، وشكل وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، و «كيف سيُحكم قطاع غزة» خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك نقاطا جوهرية تحتاج إلى اتفاق مع حركة حماس، لا سيما أن الطرف الأمريكي والإسرائيلي يسعيان إلى إلغاء دور الحركة في مستقبل القطاع، لافتا إلى إدراك حماس ذلك بشكل جيد كما تبين في ردها على خطة الرئيس الأمريكي.