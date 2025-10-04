قنا: احتفالات ثقافية وفنية بمدارس المحافظة في الذكرى 52 لنصر أكتوبر

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن تنظيم احتفالية وطنية كبرى بجميع مدارس المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك عبر فعاليات ثقافية وفنية وتربوية تستمر طوال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح «الصابر» أن جميع الإدارات والأنشطة التربوية ستشارك في هذه الفعاليات، من الإذاعة المدرسية والتربية الموسيقية والرياضية والعسكرية، مرورًا بالتربية الوطنية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بهدف غرس روح الانتماء وتعريف الطلاب ببطولات الجيش المصري وتاريخ النصر العظيم الذي سطّره الأجداد دفاعًا عن الوطن.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة ترسيخ قيم احترام الرموز والمقدسات الوطنية، وفي مقدمتها علم الجمهورية والسلام الوطني والخريطة الكاملة لمصر، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوز في هذا الشأن، مشيرًا إلى استبعاد مدير إحدى المدارس لمخالفته هذه الثوابت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الصابر بقاعة الأزمات بديوان المديرية، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية والشئون المالية والتعليم العام والأنشطة التربوية، إلى جانب موجهي عموم رياض الأطفال والتعليم الثانوي والابتدائي والإحصاء والعلاقات العامة والمراجعة الداخلية.

وخلال الاجتماع، وجّه «الصابر» إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمعلمين المنتدبين من خارج الإدارات التعليمية، مع العمل على نقلهم إلى المدارس الأقرب للطرق السريعة لتخفيف الأعباء، مؤكدًا أهمية تعديل أوامر الندب وصحف الحالة بما يتوافق مع العقود المبرمة.

كما شدد على تسليم الكتب الدراسية للمدارس فور ورودها دون تخزين، ومتابعة التالف والعائد منها وفق اللوائح القانونية.

وفي سياق متصل، وجّه وكيل الوزارة إلى إعداد خطة متابعة وتنسيق شاملة بين مديري الإدارات ووكلائهم وأعضاء المتابعة لتغطية جميع المدارس ومنع الازدواجية، مع تنظيم اختبارات فعلية في القراءة والكتابة، وتكليف موجهي اللغة العربية والصفوف الأولى بالعمل داخل المدارس ذات نسب التحصيل المنخفضة لتحسين مستوى الطلاب ورفع كفاءتهم التعليمية.