صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان لـ67 ألفا و74 شهيدا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 66 شهيدًا و265 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,074 شهيدًا و169,430 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبحسب البيان، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدًا و57,389 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 720 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و 40 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,603 شهداء وأكثر من 19,094 إصابة.

وسجّلت وزارة الصحة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.