آلاف يتظاهرون ضد حكومة جورجيا في تظاهرة حاشدة مع مقاطعة المعارضة للانتخابات المحلية

استخدمت الشرطة في جورجيا مدافع المياه ورشاشات الفلفل، اليوم السبت، لدفع المحتجين الذين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، بينما كانت الانتخابات البلدية تُجرى في البلاد، والتي قاطعتها التحالفات المعارضة في ظل قمع واسع للمعارضة.

وتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة تبليسي احتجاجا على السياسات القمعية التي ينتهجها حزب الحلم الجورجي الحاكم، والتي يراها المتظاهرون محاولة لابتعاد جورجيا عن تطلعاتها الديمقراطية وسحبها نحو النفوذ الروسي.

وحمل المتظاهرون أعلام جورجيا ولافتات تدعو إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو هدف يعزه كثيرون وقد تم تثبيته في دستور البلاد.

وأوقف حزب الحلم الجورجي المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، مما أدى إلى موجات من الاحتجاجات التي قوبلت بـ حملات اعتقال جماعي و عنف من الشرطة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن الحزب الحاكم فوزه في انتخابات قالت المعارضة إنها مزورة.

وقالت المحتجة سوفيو أساتياني لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم: "إننا نكافح من أجل حقوقنا، ومن أجل استقلالنا". وذكرت أنها لا ترغب في العودة إلى العهد السوفيتي، إبان حكم موسكو لجورجيا.

ودعا منظمو المسيرة المحتجين إلى "استعادة السلطة في أيدي الشعب"، بينما وجهوا الإحباط المتفشي إزاء الحكومة التي سجنت رموز معارضة رئيسيين، وحاولت إغلاق وسائل الإعلام التي تنتقدها واستخدمت أسلوب الاعتقال الجماعي وفرضت غرامات كبيرة ضد المتظاهرين السلميين.

وبعد ذلك حاول بعض المحتجين دخول القصر الرئاسي بوسط تبليسي عنوة، حيث حطموا البوابة قبل أن تبعدهم شرطة مكافحة الشغب.