هيئة البث: نتنياهو أجرى تقييما للوضع في غزة دون بن غفير وسموتريتش

قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى ليلة الجمعة / السبت "تقييما عاجلا" للوضع في غزة، دون حضور وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، المعارضين لإنهاء الحرب بالقطاع.

وقالت الهيئة: "أجرى رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية تقييما عاجلا للوضع مع عدد محدود من الوزراء وكبار المسئولين العسكريين وفريق التفاوض. وتغيب الوزيرين بن غفير وسموتريتش".

وجاء تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو قبيل بيان لمكتبه ردا على بيان حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

جدير بالذكر أن بن غفير وسموتريتش عضوان في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" الذي كان حتى وقت قريب يدير الحرب في قطاع غزة.

ولم توضح الهيئة أسباب عقد التقييم بغياب الوزيرين اللذين هددا مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال قررت إنهاء الحرب على غزة.

كما لم يصدر عن الوزيرين أي تعليق فوري بشأن ذلك، في تطور لافت على غير عادة الوزيرين.

من جانبها، أكدت صحيفة "معاريف" العبرية استبعاد نتنياهو للوزيرين من "تقييم عاجل" للوضع في غزة.

وفي سياق متصل، وجه مكتب نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) بعدم إجراء أي مقابلات إعلامية، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وفجر السبت، قال مكتب نتنياهو في بيان: "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

ومساء الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.