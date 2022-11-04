الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمعا لحماس ردا على إطلاق صواريخ من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شن هجمات جوية على مجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ، تابع لحركة حماس، في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل ليلة أمس.



ولم تعلن أية مجموعة فلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، ولكن الجيش الإسرائيلي قال إنه يحمل حماس المسؤولية.



وقال الجيش: "تتحمل حماس المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة،وهي التي ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



وفي المقابل، صرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس بأن "القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتدادا لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده".



وأضاف قاسم في بيان صحفي أن "‏ هذا الإرهاب الإسرائيلي لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين ".



من جهتها، قالت كتائب القسام التابعة لحماس إن إسرائيل قصفت موقع "الكتيبة 13" التابع لها وسط قطاع غزة بعدد كبير من الصواريخ، مضيفة "وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران المعادي".



وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بأكثر من 10 صواريخ موقعا لحماس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وقبل عدة ساعات من الهجمات الجوية الانتقامية،أطلقت حركة الجهاد الإسلامي أربعة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردا على اغتيال قائد سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في جنين بالضفة الغربية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس أن منظومة القبة الحديدية أعترضت صاروخا، وأنه لم يسقط في الأراضي الإسرائيلية.



ولم ترد أي معلومات عن الصواريخ الثلاثة الأخرى.



وكانت صافرات الإنذار انطلقت مساء أمس الخميس، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة لأول مرة منذ اشتباكات إسرائيل مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة في أغسطس.