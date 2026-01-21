كمبوديا تسجل أكثر من 900 حريق غابات في أسبوع واحد

أظهرت بيانات وزارة البيئة الكمبودية أن البلاد سجلت إجمالي 923 حريق غابات على مستوى البلاد في الفترة بين 14 حتى 20 يناير، حيث شكلت الأقاليم الحدودية نسبة كبيرة من الحوادث.

وتشير البيانات إلى أن حرائق الغابات كانت موزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء البلاد، حيث سجلت العديد من الأقاليم أعدادا أكبر بشكل ملحوظ من البؤر الساخنة.

وتم تسجيل أعلى عدد من الحوادث في برياه فيهيار بواقع 206 حالات، تليها موندولكيري بـ146 حالة وأودار مينتشي بـ111 وكراتي بـ106 حالات. ولم تسجل العديد من الأقاليم الأخرى سوى حوادث حرائق غابات قليلة أو معدومة خلال الفترة نفسها، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

ونشر وزير البيئة، إيانج سوفاليث، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، تعليمات إلى إدارات البيئة في جميع إدارات العواصم والإدارات الإقليمية الـ25 بتكثيف التوعية العامة والتدابير الوقائية.

وحث الوزير السلطات على الحد بشكل صارم من حرق المخلفات الزراعية والقمامة إلى جانب حرق حقول الأرز بعد حصاد الأرز، محذرا من أن مثل هذه الأنشطة تساهم في تلوث الهواء وسحب الغبار التي تشكل مخاطر على الصحة العامة.