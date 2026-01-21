مقتل كرديين اثنين في قصف إيراني استهدف حزب الحرية بكردستان العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكك أخبار كردية، اليوم الأربعاء، بأن أحد مقار جيش كردستان الوطني التابع لحزب الحرية الكردستاني "بي ايه كيه"، تعرض لهجوم نفذته القوات الإيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال حزب الحرية الكردستاني، في بيان أوردته شبكة "زاكروس" الإخبارية الكردية اليوم، إن "أحد مقرات الحزب تعرض لقصف في ساعات الصباح الأولى، مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الحزب ومنتسب في وحدة اللوجستيات بجيش كردستان الوطني يدعى مظفر محمد زاده".

ووصف الحزب الهجوم بـ "العمل الجبان وأن لجوء طهران للعنف والقمع لن يؤدي إلى تراجع أبناء كردستان عن أهدافهم".

وأضاف، "استهداف الكوادر في الميادين أو السواتر لن يثني الحزب عن مساره".

يُذكر أن هذا الهجوم يأتي في سياق توترات مستمرة وتكرار لعمليات القصف التي تستهدف مقرات الأحزاب الكردية المعارضة لطهران المتواجدة في المناطق الحدودية أو داخل إقليم كردستان العراق، حسب الشبكة الإخبارية الكردية.